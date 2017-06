Blitz Rede Abr estreia em Framingham e Ashland

A Rede Abr estreou em grande estilo na sexta-feira, 23, o Blitz Abr – transmissão dos programas Interação, Mix Brasil e Abr Ativa diretamente de estabelecimentos comerciais.

Comandado pela equipe da Rede Abr, o Blitz Abr esteve em Framingham e Ashland e na quinta-feira, 29, estará em Hyannis. Para participar ligue para o Departamento Comercial no 508.820-0001 ramais 113 ou 118.

USA Enterprise – a loja do Fiel e do João Arruda

Serviços de remessa de dinheiro para o Brasil com melhor cotação para o seu dólar e de forma rápida e segura. Passagens aéreas e consórcio.

USA Enterprise

20 Union Street – Framingham, MA

Telefone: 508.861-7925

Mega Realty – Corretores Catia Vicente e Geraldo Franca O sonho da casa própria mais perto

Corretora Catia Vicente – 774.244-8475.

Corretor Geraldo Franca – 508.371-5932 Mega Realty 16 Union Street – Framingham

Atos Boutique

Calças jeans, vestidos para todas as ocasiões, saias, blusas, além de acessórios para dar aquele toque final. Vista-se Atos Boutique.

100 Concord Street – Framingham, MA

508.875-2867

Comcast Xfinity

Agora ficou fácil contratar serviços de Internet e Cable em Framingham. A Comcast Xfinity tem uma loja bem pertinho de você. Visite nossa loja e fale com Paulo e saia de lá conectado. Isto mesmo, você já sai de lá com todo o equipamento. Só chegar em casa e ligar e pronto. A loja da Comcast Xfinity atende todo os Estados Unidos para serviços residenciais e negócios sete dias na semana. Clique aqui para saber mais sobre a Comcast Xfinity. 100 Concord Stret – Framingham, MA

855.329-1999 .

B & BEAUTY – ESTETICISTA VICTORINO

Elizabeth Victorino esteticista te deixa uma pessoa melhor e mais bonita.

Serviços de terapia e tratamento da beleza: facial, corpo, depilação, design de sobrancelha, maquiagem e muito mais. Tudo com muito cuidado e profissionalismo.

30 Main Street suite 05 – Ashland, MA

508.598-6766

LONDON GLASS & MIRRORS

London Glass and Mirrors, a única vidraçaria brasileira em Massachusetts. Eles possuem um estoque amplo de vidros e espelhos e uma equipe especializada com atendimento para residência ou empresa. Box para banheiro com ou sem armação, espelhos, vidros temperados e laminados e muito mais. Visite a pagina no Facebook London Glass & Mirror ou ligue.

30 Main Street – Ashland, MA

508.360-0974

Para ver as fotos da Blitz Abr na sexta-feira, 23 de junho, clique aqui.