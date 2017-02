Autoridades fiscalizarão trânsito nas próximas semanas

As autoridades e os departamentos de polícias do Estado de Massachusetts implementarão nas próximas semanas, uma fiscalização para coibir abusos no trânsito. Há verbas disponíveis para isto e os oficiais de polícia estarão atentos a motoristas que cometem infrações que tornem mais perigosas as estradas rua e avenidas.

A fiscalização abrangerá motoristas que dirigem e:

– Que não respeitam a sinalização

– Que escrevem e leem mensagens de texto enquanto dirigem

– Que manuseiam telefone celular enquanto dirigem

– Que passam no sinal amarelo

– Que não respeitam o sinal de STOP

– Que dirigem sem o cinto de segurança

Não coloque o seu futuro nos Estados em risco dirigindo de modo incorreto e perigoso. Do mesmo modo não dirija carro sem seguro ou com a registration e stickers vencidos. Algumas cidades têm instalados nas suas viaturas scanners de placas que apontam em questão de segundos qualquer irregularidades nos carros.

É uma tecnologia de ponta que cada vez mais é utilizada pelas viaturas de polícia de diversas cidades americanas, entre elas Boston, Everett, Medford, Saugus, Revere, Framingham, Somerville e outros municípios chamada Automated License Plate Recognition – ALPR que consiste de dois scanners que são colocados na parte traseira das viaturas policiais e que fazem a varredura de placas de carros independentemente do horário do dia ou da noite, já que as placas dos carros já tem um chip que proporciona a leitura digital diretamente ligada aos bancos de dados das Register Motor Vehicles e que identifica imediatamente se a placa ou em nome de quem o carro está registrado tem qualquer problema pendente, como cancelamento da placa ou da registration, seguro cancelado, vencido ou suspenso ou mesmo se há registro de roubo ou o condutor não tem uma carteira de motorista válida ou está suspensa e até quem tem carro registrado e tem court pendente.

O resultado é que as viaturas policiais que têm os scanners instalados fazem uma varredura em todos os carros, o que para muitos cidadãos é uma invasão de privacidade pois as informações ficam armazenadas nos computadores da polícia e podem eventualmente ser partilhados com bancos de dados oficiais em investigações criminais o que pode afetar a vida de milhões de pessoas.

Recomendações úteis para quem vai dirigir

– Se não tiver carteira de motorista não dirija

– Contudo, se for dirigir, faça com atenção e cautela

– Não ande acima do limite de velocidade

– Respeite a sinalização de trânsito, principalmente o STOP e o semáforo amarelo

– Crianças devem andar no banco de trás em segurança

– Verifique as luzes de sinalização do seu carro

– Mantenha em dia a manutenção do seu carro

– Não deixe vencer os stickers de placa e de inspeção

– Se não tiver documentos ande com o seu passaporte com data válida

– Não porte documentos falsos. Falsificação é crime federal

– Se for maltratado por qualquer oficial de polícia reclame com o superior dele

– Você tem o direito de ficar em silêncio e não é obrigado a reponder nada que o incrimine

– Um oficial de polícia tem o direito de checar as placas do seu veículo e de pedir documentos

– Você têm direitos.

Imagem meramente ilustrativa