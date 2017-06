Autoridades alertam para surto de carrapatos

As autoridades médicas e sanitárias dos Estados de New England – Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut alertam para o aumento do número de carrapatos o que aumentaria a possibilidade de Lyme e de outras doenças associadas com os sugadores de sangue.

Isto acontece porque no ano passado, grande parte da região foi assolada por uma seca o que fez com que a humidade caísse abaixo dos 85%. Neste ano sem a seca, os carrapatos se proliferam abundantemente.

Residentes do Maine e do Vermont estão reclamando por causa da grande quantidade de carrapatos que tem surgido. Funcionários da saúde relatam os atendimentos de emergência por picada de carrapatos acima da média nas últimas três semanas.

Para as autoridade é uma temporada muito ruim por causa da infestação dos carrapatos que fazem animais como os ratos, esquilos e outros pequenos roedores como hospedeiros. Pesquisadores do Cary Institute of Ecosystem Studies, estimam que o surgimento de tantos carrapatos podem provocar o aumento da doença de Lyme. Nos últimos anos foram registrados mais de 30 mil caos.

Tenha cuidado com os carrapatos

A doença de Lyme (Febre do Carrapato), transmitida a pessoas e animais pela picada de um carrapato infectado, é a doença causada por carrapatos mais comum em Massachusetts. Desde 2009 milhares de casos foram registrados no Estado. A doença pode causar complicações sérias se não for reconhecida e tratada cedo. Os carrapatos do veado podem também transmitir germes que causam outras doenças, como a babesiose e anaplasmose. Embora pouco comuns, essas doenças são muito sérias. Para evitar contrair uma doença transmitida pela picada de um carrapato, você deve:

- Usar repelente que contenha DEET de acordo com as instruções no rótulo do produto;

- Vestir camisas de manga comprida e calças dentro das meias. A roupa deve ser, de preferência, de uma cor clara. Isso ajudará a ver se um carrapato estiver na sua roupa e evitar que entre em contato com sua pele.

- Considerar a possibilidade de aplicar um repelente que contenha permetrina na sua roupa, seguindo as instruções no rótulo do produto;

- Se você esteve em algum lugar onde pôde haver carrapatos, reviste seu corpo, assim como as crianças e seus animais de estimação uma vez por dia;

– Os carrapatos costumam ficar nas seguintes áreas do corpo: axilas, raiz do cabelo, virilha, pernas, coxas e dentro ou por trás das orelhas;

– Procurar carrapatos no seu corpo é uma maneira eficaz de evitar as infecções causadas por esse animal. Se achar um carrapato preso no seu corpo, tente tirá-lo o mais rápido possível;

– Use uma pinça de ponta fina para pegar o carrapato o mais perto da sua pele possível e puxe para fora de uma vez só;

– Retirar o carrapato preso dentro de 24 a 36 horas após a picada é uma forma muito eficaz de evitar uma infecção;

- Saiba que os sintomas iniciais da doença de Lyme incluem brotoeja (erupção da pele) na região da picada e/ou sintomas semelhantes aos da gripe. Consulte com um profissional da área da saúde se você apresentar algum desses sintomas.

Para saber mais sobre a febre do carrapato e a doença de Lyme clique aqui.

Fonte: Jornal dos Sports USA. Imagem: CDC