Aumentam casos de overdoses de drogas

Com o objetivo de conscientizar para o problema do aumento do consumo de drogas potencialmente letais no país e em especial no Estado de Massachusetts, a Rede Abr A Brasileira de Rádio, promove e apoia a realização da ‘Mother’s March Against Drugs’ no sábado, 13 de maio em Framingham.

Os índices por morte de overdoses no Estado de Massachusetts são assustadores e tem aumentado ano a ano, apesar do esforço das autoridades. Os números finais de 2016 ainda não foram finalizados, e de acordo com o coronel Richard McKeon da Massachusetts State Police, cerca de 877 mortes estão sendo investigadas por uso do fentanyl, um poderoso analgésico sintético.

A maioria das mortes por overdose de drogas, aconteceram em Boston, e cerca de 2,700 pessoas sobreviveram a casos de overdose. A Massachusetts State Police trabalha em conjunto com departamentos de polícias locais, advogados distritais incluindo cidades como Brockton, Fall River e Quincy, locais onde há grande incidência de usuários de drogas. A MSP mantém uma força-tarefa de combate e repressão diuturno ao tráfico de drogas.

Ano Mortes

2000 338

2001 468

2002 429

2003 549

2004 456

2005 525

2006 615

2007 614

2008 561

2009 599

2010 526

2011 603

2012 668

2013 910

2014 1,316

2015 1,574

Para ser um voluntário ou participar gratuitamente da ‘Mother’s March Against Drugs’ clique aqui e faça a sua inscrição.