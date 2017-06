Aumenta a população de ursos pretos no Estado de Massachusetts

Quem mora em Massachusetts tem pelo menos uma história para contar acerca de animais selvagens nas zonas urbanas. Na quarta-feira, 15, foi a vez dos moradores de Marlborough, na região do MetroWest que avistaram um urso preto na região central da cidade.

A Environmental Police foi acionada e especialistas sedaram o animal, considerado um urso jovem e o realocaram em outra área, sem prejuízos para a saúde do animal.

O surgimento de animais selvagens em áreas urbanas e residenciais deve-se a diversos fatores. Nos anos 1970 a população de ursos pretos em Massachusetts era estimada em 100 animais. Hoje, as estatísticas indicam que são cerca de 5 mil ursos e a população aumenta a cada ano, principalmente na região Leste do Estado.

Grande parte da população de ursos pretos no Estado pode ser registrada no extremo Leste das rodovias 495 e 93. No início do mês de junho, as autoridades localizaram um animal de aproximadamente 100 libras em Lawrence, que foi sedado e removido para uma área segura.

Os ursos que estão cada vez mais presentes nas áreas urbanas principalmente pela facilidade com que encontram comida, geralmente no lixo residencial e nos comedouros de pássaros, além de invadir galpões, garagens e até entrar em residências.

Com isto, o encontro com humanos torna-se mais perigoso ainda e as chances de um ataque é altamente provável, embora não haja registro de nenhum incidente no Estado de Massachusetts.

Precauções

– Ao avistar um urso no seu quintal ou em área urbana, mantenha uma distância segura do animal

– Uma fêmea com filhotes pode ser extremamente agressiva e violenta

– Não tente interagir e nem o alimente em possibilidade alguma

– Preste atenção em barulhos e ruídos vindos do seu quintal. Se tiver dúvidas do que for não saia

– Não deixe portas e janelas abertas

– Tenha ao seu alcance um repelente de ursos

– Não jogue restos de comida no lixo

– Isole o comedouro de pássaros

– Lembre-se que por mais urbano que seja, o urso é um animal selvagem

– Ligue para o 911

Imagens: reprodução das redes sociais