Agenda dos Consulados Móveis e Itinerantes em janeiro e fevereiro

Datas, locais e atividades do Consulado-Geral do Brasil em Boston em

Framingham – Brace

560 Waverly Street

Framingham, MA

Quarta-feira, 25 de janeiro

Quarta-feira, 8 de fevereiro e

Quarta-feira, 22 de fevereiro

Em todos as datas os horários de atendimento serão das 3 PM às 7 PM

Nestes dias funcionário do Consulado estará presente para entregar documentos e fazer autorização de viagem e passaporte de menor.

O BRACE é parceiro do consulado Recebe os documentos que serão processados no Consulado, faz agendamento no Consulado, diariamente de 9 AM às 7 PM. O serviços é gratuito e não é necessário agendamento

Stoughton – NECC

753 Washington Street

Quarta-feira, 18 de janeiro

Quarta-feira, 1 de fevereiro e

Quarta-feira, 15 de fevereiro

Em todas as datas os horários atendimento serão das 4 PM às 9 PM

Nestas datas o funcionário do Consulado estará presente para entregar documentos e fazer autorização de viagem e passaporte de menor.

O NECC é parceiro do consulado Recebe os documentos que serão processados no Consulado, faz agendamento no Consulado, às segundas, quartas e sextas de 4 PM às o PM. O serviço é gratuito e não é necessário agendamento

HYANNIS – parceria Rede ABR

684 Main Street

Sexta-feira, 20 de janeiro

Sexta-feira, 3 de fevereiro e

Sexta-feira, 17 de fevereiro

Em todas as datas os horários de atendimento serão das 8 AM às 4 PM

É necessário fazer agendamento prévio clicando aqui.

SOMERVILLE – Parceria com a Prefeitura – SOMERVIVA

93 Highland Ave no subsolo

Quinta-feira, 12 de janeiro

Quinta-feira, 26 de janeiro

Quinta-feira, 9 de fevereiro e

Quinta-feira, 23 de fevereiro

Em todas as datas os horários de atendimento serão das 11 AM às 7 PM

É necessário fazer agendamento prévio clicando aqui.

MARLBORO – Parceria Igreja MIRAV

204 Main Street, entrada pelos fundos, no segundo andar – de 12:00 à 20:00

Todas as quintas-feiras a partir de 19 de janeiro

Em todas as datas os atendimentos atendimento serão das 12 PM às 8 PM

É necessário fazer agendamento prévio clicando aqui.

LOWELL – parceria Igreja MIL

192 Appleton Street

Todas as quintas-feiras

Em todas as datas os horários de atendimentos serão das 9 AM às 8 PM

É necessário fazer agendamento prévio clicando aqui.

PEABODY – Na Igreja Comunidade de Cristo

67 Tremont Street

Sábado, 11 de fevereiro

Horário de atendimento das 10 AM às 4 PM

É necessário fazer agendamento prévio clicando aqui.

Com informações prestadas pelo Consulado-Geral do Brasil em Boston