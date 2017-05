Advogada-geral orienta sobre ações do ICE em escolas públicas e estabelecimentos de saúde

A procuradora-geral Maura Healey emitiu na quinta-feira, 18, uma orientação para prestadores e cuidadores da área da saúde e da educação em Massachusetts, sobre o trabalho, atividades, ações e pedidos do E.U. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

O Escritório da Advogada-Geral emitiu a orientação após inquéritos dos prestadores de cuidados de saúde e funcionários de escola pública sobre o impacto das políticas de imigração federal e ordens executivas em pacientes e alunos. Esta ação faz parte das orientações do gabinete da Advogada-Geral que enviou no início deste ano, lembrando que as escolas públicas regidas sob a lei estadual e federal tem o dever de tratar a todos os alunos com igualdade de acesso à educação primária e secundária, independentemente do estatuto de cidadania ou imigração.

“Os pais nunca devem ter medo de enviar seus filhos à escola, e as pessoas não devem ter medo de procurar tratamento médico para si ou para os membros da família”, disse Maura Healey. “Com esta orientação esperamos esclarecer os direitos dos prestadores de serviços de saúde, funcionários das escolas públicas, pacientes e alunos que tenham sido afetados pelo clima atual em torno de questões de imigração no nosso país”.

Sob suas políticas atuais, o ICE geralmente não conduz atividades de execução, tais como vigilância, entrevistas, buscas e apreensões, em determinados “pontos sensíveis”. O propósito desta política é garantir que as pessoas que procuram se utilizar de serviços críticos ou participar de atividades relacionadas são capazes de fazê-lo sem medo.

“Locais sensíveis” incluem hospitais, escolas, instalações onde as atividades da escola estão ocorrendo, paradas de ônibus durante as horas do dia quando as crianças estiverem presentes e, de acordo com o site do ICE, centros de saúde, tais como escritórios dos médicos, clínicas de saúde credenciados e instalações de cuidados urgentes.

Esta orientação aborda os direitos dos prestadores de cuidados de saúde, funcionários da escola, pacientes, alunos e suas famílias nesses “locais sensíveis” e fornece informações aos funcionários das escolas públicas e cuidadores de saúde. Sobre os passos a tomar caso o ICE solicite acesso a uma instalação ou para obter informações sobre pacientes ou alunos.

A orientação deixa claro que os prestadores de cuidados de saúde não são obrigados a perguntar sobre o status de imigração e como devem tratar qualquer pessoa, independentemente do seu status. Os departamentos de emergência são obrigados a fornecer serviços de triagem e estabilização de emergência sem perguntar sobre imigração ou status.

As escolas públicas não podem inquirir sobre status imigratório, e as questões previstas tanto lei estadual e federal para fornecer igual acesso à educação a todos os alunos, independentemente do status imigratório.

A orientação para os provedores de cuidados de saúde pode ser encontrada clicando aqui. A orientação para distritos da escola pública local pode ser encontrada clicando aqui.

Para perguntas ou assistência adicional, entre em contato com a Divisão de Cuidados de Saúde do Gabinete da Advogada-geral no 888.830-6277 ou clicando aqui, ou a Divisão de Direitos Civis do Gabinete da Advogada-geral no 617.963-2917 ou clicando aqui.

Foto: Divulgação