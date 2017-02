Acidente aéreo mata ministro Teori Zavascki

O ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que viajava em um avião Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM que caiu no mar por vota das 13 horas (hora local) desta quinta-feira em Paraty, na região Sul do Estado do Rio de Janeiro, morreu em decorrência do acidente. O avião havia decolado do Campo de Marte em São Paulo. Segundo informações disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo e não houve sobreviventes. Teori Zavascki era o ministro relator da Operação Lava Jato e estava no STF desde novembro de 2012 e tinha 68 anos. O corpo de Teori deve ser velado no STF e sepultado em Santa Catarina, estado natal do ministro. A aeronave era de propriedade do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do hotel Emiliano que também estava a bordo.