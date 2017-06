Blitz Rede Abr em Hyannis

Comandado pela equipe da Rede Abr, o Blitz Abr esteve em Hyannis na quinta-feira, 29. Para participar ligue para o Departamento Comercial no 508.820-0001 ramais 113 ou 118. Confira os locais visitados:

Restaurant HomeMade Sausage

Restaurante de comida caseira com o melhor sabor do Sul do Brasil. Homemade Sausage é o primeiro restaurante brasileiro em Hyannis que tem linguiça caseira totalmente natural, picanha e costela à moda gaúcha combinadas com polenta, mandioca, batata frita, vinagrete, farofa e arroz da melhor qualidade, além de deliciosos sanduíches!

Aberto todos os dias a partir das 10 AM.

573 Main Street – Hyannis, MA

Telefone: 508.405-7635

Real State Jackie Sampaio – Dream Homes and States

A corretora de imóveis Jackie Sampaio da Dream Homes and States em Hyannis no Cape Cod atua de forma experiente e profissional na compra ou venda da sua casa própria.

Ela lhe auxilia passo a passo na aquisição do seu imóvel, fazendo que seu sonho vire realidade

569 Main Street – Hyannis, MA

Telefone: 508.815-7612

Loja da Maninha

A Lucy’s Jewelry mais conhecida como a Joalheria da Maninha, é o local onde o cliente encontra um serviço diferenciado e a simpatia da Maninha que atende com toda atenção que você merece. Produtos O Boticário, Natura e as jóias de prata e ouro 18, pecas femininas e masculinas: anéis, pulseiras, cordões, brincos e pingentes, pecas exclusivas e de rara beleza.

667 Main Street – Hyannis, MA

Telefone: 508.778.4194

Açougue do Alemão

O clima esquentou e para deixar o seu verão mais saboroso, passe no Açougue do Alemão, as melhores carnes para o seu churrasco, pão de alho, pão francês, diversos tipos de queijos e uma variedade de produtos deliciosos direto do Brasil.

672 Main Street – Hyannis, MA

Telefone: 508.827-4632

Hiline Auto Sales

Compre o seu carro novo com o melhor preço do mercado na Hiline Auto Sales. Financiamento garantido, programas especiais para primeiros compradores, com ITIN ou social.

367 Yarmouth Rd – Hyannis, MA

Telefone: 508.775-5005

Para ver as fotos do Blitz Abr, clique aqui.